Команда Международного Красного Креста не смогла доехать до Мариуполя.
Команда Международного комитета Красного Креста (МККК), которая едет в Мариуполь, сообщила, что им не удалось добраться до города в осаде, чтобы помочь безопасному проходу гражданских лиц.
Об этом сообщает CNN.
"Для успеха дела важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали необходимые условия и гарантии безопасности", — говорится в заявлении МККК.
МККК утверждает, что выступает как "нейтральный посредник" с планами "сопровождать конвой из Мариуполя в другой город Украины".
"Наше присутствие обозначит гуманитарный маркер на этом запланированном перемещении людей, предоставив колонне дополнительную защиту и напоминая всем сторонам о гражданском, гуманитарном характере операции", — говорится в сообщении МККК.
Команда планирует попытаться снова совершить поездку в осажденный город в субботу, 2 апреля.
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