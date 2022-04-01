Об этом сообщает CNN.



"Для успеха дела важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали необходимые условия и гарантии безопасности", — говорится в заявлении МККК.

МККК утверждает, что выступает как "нейтральный посредник" с планами "сопровождать конвой из Мариуполя в другой город Украины".

"Наше присутствие обозначит гуманитарный маркер на этом запланированном перемещении людей, предоставив колонне дополнительную защиту и напоминая всем сторонам о гражданском, гуманитарном характере операции", — говорится в сообщении МККК.



Команда планирует попытаться снова совершить поездку в осажденный город в субботу, 2 апреля.



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