Команда из Мариуполя никому не нужна, - Маркевич сделал неожиданное заявление о команде своего сына

Об этом сообщает Meta Ratings.



Мирон Маркевич эмоционально прокомментировал информацию СМИ, что его сыну, Остапу Марковичу, дали 2 матча на исправление ситуации в "Мариуполе".



"Трудно комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. К сожалению, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а усиления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь - это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно, нужно было. Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил", - сказал Мирон Маркевич.



В турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" с 4 баллами занимает последнее место. За 11 матчей команда одержала лишь 1 победу и пропустила 27 голов.

6 октября украинский тренер Мирон Маркевич отметил позицию УЕФА, который изобразил Крым украинской территорией.