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Главная Спорт Команда из Мариуполя никому не нужна, - Маркевич сделал неожиданное заявление о команде своего сына

Команда из Мариуполя никому не нужна, - Маркевич сделал неожиданное заявление о команде своего сына

21 октября, 2021 четверг
20:43
Спорт Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал футбольный клуб "Мариуполь", который возглавляет его сын - Остап Маркевич

Об этом сообщает Meta Ratings.

Мирон Маркевич эмоционально прокомментировал информацию СМИ, что его сыну, Остапу Марковичу, дали 2 матча на исправление ситуации в "Мариуполе".

"Трудно комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна. К сожалению, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а усиления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь - это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно, нужно было. Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил", - сказал Мирон Маркевич.

В турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" с 4 баллами занимает последнее место. За 11 матчей команда одержала лишь 1 победу и пропустила 27 голов.

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