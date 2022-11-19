Команда Еспресо ТВ торжествовала на турнире по минифутболу WhiteBIT Media Cup-2022

Об этом сообщает "Центр новостей".

WhiteBIT Media Cup-2022 прошел на столичном НТК имени Виктора Банникова. В турнире по минифутболу приняли участие 6 команд: сборная журналистов Украины, сборная комиков Украины, "Прямой", "Еспресо ТВ", а также команды УАФ и "Трибуна".

Организаторами футбольного турнира выступили Украинская ассоциация футбола и Информационное агентство "Центр новостей". Титульный спонсор турнира – WhiteBIT.

В составе команды Еспресо выступили Сергей Шкапа, Владислав Ивченко, Роман Лопатин, Андрей Малиновский, Давид Бондарев, Сергей Смородин, Николай Гаркавченко, Александр Квашнин, Александр Ващук и Ярослав Шемулянский.

В групповом раунде команда Еспресо разгромила соперников с "Трибуны" (4:0) и уверенно одолела сборную журналистов Украины - 4:1.

В финале наша команда оказалась сильнее сборной УАФ - 1:0.

"Команда WhiteBit очень благодарит всех журналистов за поддержку информационного фронта и поздравляет с Днем работников радио, телевидения и связи! Вместе с вами мы идем по общему пути, который приближает Украину к победе!", – поздравил игроков Владимир Носов, основатель WhiteBit.

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