Команда Еспресо ТВ торжествовала на турнире по минифутболу WhiteBIT Media Cup-2022
Сегодня, 19 ноября, команда журналистов Еспресо ТВ одержала победу на турнире по минифутболу WhiteBIT Media Cup-2022
Об этом сообщает "Центр новостей".
WhiteBIT Media Cup-2022 прошел на столичном НТК имени Виктора Банникова. В турнире по минифутболу приняли участие 6 команд: сборная журналистов Украины, сборная комиков Украины, "Прямой", "Еспресо ТВ", а также команды УАФ и "Трибуна".
Организаторами футбольного турнира выступили Украинская ассоциация футбола и Информационное агентство "Центр новостей". Титульный спонсор турнира – WhiteBIT.
В составе команды Еспресо выступили Сергей Шкапа, Владислав Ивченко, Роман Лопатин, Андрей Малиновский, Давид Бондарев, Сергей Смородин, Николай Гаркавченко, Александр Квашнин, Александр Ващук и Ярослав Шемулянский.
В групповом раунде команда Еспресо разгромила соперников с "Трибуны" (4:0) и уверенно одолела сборную журналистов Украины - 4:1.
В финале наша команда оказалась сильнее сборной УАФ - 1:0.
"Команда WhiteBit очень благодарит всех журналистов за поддержку информационного фронта и поздравляет с Днем работников радио, телевидения и связи! Вместе с вами мы идем по общему пути, который приближает Украину к победе!", – поздравил игроков Владимир Носов, основатель WhiteBit.
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