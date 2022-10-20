Команда экспертов ОБСЕ 21 октября прибудет на границу Армении и Азербайджана
ОБСЕ направит команду по оценке потребностей на границу Армении с Азербайджаном уже в пятницу, 21 октября
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
По данным организации, эксперты будут в Армении до 27 октября. Там они планируют оценить ситуацию в некоторых приграничных районах "в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ее комплексной концепции безопасности".
Кроме посещения районов вдоль армяно-азербайджанской границы эксперты также проведут консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами.
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