Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным организации, эксперты будут в Армении до 27 октября. Там они планируют оценить ситуацию в некоторых приграничных районах "в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ее комплексной концепции безопасности".

Кроме посещения районов вдоль армяно-азербайджанской границы эксперты также проведут консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН.

5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение . А 6 октября страны и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

13 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили сроки заключения мирного договора и делимитации границы между Баку и Ереваном.

Главы МИД Евросоюза 17 октября поддержали гражданскую миссию для решения проблем на границе Армении и Азербайджана.

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