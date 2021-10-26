Команда без ног и головы: Обладатель "Золотого мяча" разнес современную "Барселону"

Об этом сообщает AS .

По его словам, поражение "Барселоны" от "Реала" 24 октября в чемпионате Испании еще раз показало, что большинство игроков каталонского клуба сейчас не соответствуют его уровню.

"Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле. Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком много игроков не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы. У "Барселоны" есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться. Если бы "Реал" этого хотел, он забил бы им четыре гола", - сказал Суарес, выступавший за "Барселону" в 1955 - 1961 годах. В 1960 году он стал первым и последним испанским футболистом, выигравшим "Золотой мяч".

Напомним, 24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.

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