Команда белорусского оппозиционного сайта TUT.ВY открыла новое медиа
Экс-сотрудники оппозиционного портала TUT.ВY запустили новое издание - Zerkalo.io
Об этом сообщил Telegram-канал TUT.ВY.
Новое издание будет также освещать общественно-политическую жизнь Беларуси.
Команда пообещала и в дальнейшем читать письма от аудитории и "вместе решать проблемы".
Соцсети TUT.ВY теперь станут сетями Zerkalo.io.
"Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси. Когда это произойдет, мы не знаем", - заявили журналисты.
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