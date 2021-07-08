Команда белорусского оппозиционного сайта TUT.ВY открыла новое медиа

Об этом сообщил Telegram-канал TUT.ВY.



Новое издание будет также освещать общественно-политическую жизнь Беларуси.



Команда пообещала и в дальнейшем читать письма от аудитории и "вместе решать проблемы".

Соцсети TUT.ВY теперь станут сетями Zerkalo.io.

"Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси. Когда это произойдет, мы не знаем", - заявили журналисты.