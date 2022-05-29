Команда арестованного Додона собирает сторонников в Кишиневе. Хотят досрочных парламентских выборов

Об этом сообщают Interfax и Newsmaker.

Известно, что акцию устроили члены и сторонники Партии социалистов Республики Молдова, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон.

Протестующие от Партии социалистов считают недавний арест своего пророссийского лидера давлением на оппозицию и диктатурой Майи Санду.

Люди пришли с плакатами "Санду - ликвидатор Молдовы", "Долой власть, разделяющую людей", "Долой Санду", "Нет диктатуре" и скандируют "Мы не сдаемся". Они требуют отставки министра и других чиновников и досрочных парламентских выборов.

Исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батринча, выступая в завершение акции, заявил, что подобные протесты "без партийных флагов, по принципу свободного микрофона" будут продолжены.

Напомним, в декабре 2020 года Додон, сразу после сложения полномочий президента Молдовы, посетил Москву. Позже бывшему президенту Молдовы Игорю Додону были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, получении финансирования от преступной организации и государственной измене.

В декабре 2021 года Генпрокуратура Молдовы объявила Додону подозрение в причастности к схеме по хищению средств через государственную энергетическую компанию Energocom – 12 миллионов долларов убытков для государства. 26 мая суд отправил экс-президента Додона под домашний арест.

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