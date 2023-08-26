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Колумбия начала выдавать паспорта с гендерной идентификацией "X"

26 августа, 2023 суббота
08:16
Мир

Министерство иностранных дел Колумбии заявило о начале выдачи паспортов с гендерной опцией "X" для людей, идентифицирующих себя как небинарные

Об этом пишет The Manila Times.

"Министерство иностранных дел признает разнообразие статей", - сказала чиновница паспортной службы Андреа Гарсон.

В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность регистрировать свой пол как небинарный, а не мужской или женский, в официальных документах, удостоверяющих личность.

За следующие семь месяцев, согласно официальным данным, 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Колумбия, население которой составляет 50 миллионов, присоединяется к странам, разрешающим эту возможность, таким как Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Соединенные Штаты и Мексика.

Общество
Колумбия
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