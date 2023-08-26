Колумбия начала выдавать паспорта с гендерной идентификацией "X"
Министерство иностранных дел Колумбии заявило о начале выдачи паспортов с гендерной опцией "X" для людей, идентифицирующих себя как небинарные
Об этом пишет The Manila Times.
"Министерство иностранных дел признает разнообразие статей", - сказала чиновница паспортной службы Андреа Гарсон.
В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность регистрировать свой пол как небинарный, а не мужской или женский, в официальных документах, удостоверяющих личность.
За следующие семь месяцев, согласно официальным данным, 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.
Колумбия, население которой составляет 50 миллионов, присоединяется к странам, разрешающим эту возможность, таким как Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Соединенные Штаты и Мексика.
- 24 июля Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в РФ. Кроме того, лица, изменившие пол, не смогут усыновлять детей и становиться опекунами.
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