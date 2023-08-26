Колумбия начала выдавать паспорта с гендерной идентификацией "X"

Об этом пишет The Manila Times.

"Министерство иностранных дел признает разнообразие статей", - сказала чиновница паспортной службы Андреа Гарсон.

В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность регистрировать свой пол как небинарный, а не мужской или женский, в официальных документах, удостоверяющих личность.

За следующие семь месяцев, согласно официальным данным, 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Колумбия, население которой составляет 50 миллионов, присоединяется к странам, разрешающим эту возможность, таким как Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Соединенные Штаты и Мексика.