Колумбия декриминализировала аборты в течение первых 24 недель беременности
Конституционный суд Колумбии разрешил проведение абортов в течение первых 24 недель беременности
Об этом сообщает The Guardian .
Ранее в Колумбии аборт разрешался только в случаях риска для жизни или здоровья беременной женщины, наличия пороков развития плода, угрожающих жизни, или когда беременность была следствием изнасилования, кровосмешения или искусственного оплодотворения без согласия.
Вечером 21 февраля Конституционный суд американской страны постановил декриминализировать аборты. Это произошло после принятия ряда аналогичных решений в Мексике и Аргентине, которые снизили барьеры для проведения абортов.
"Мы празднуем это решение как историческую победу женского движения в Колумбии, которое десятилетиями боролось за признание своих прав. Решения относительно своего тела должны принимать только женщины, девушки и люди, способные рожать", - сказала Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International в Америке .
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