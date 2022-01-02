Кольцо стало ловушкой для женщины из Кременчуга

Как выяснилось, в результате отека пальца руки женщина не могла снять кольцо, передает Еспресо.TV.



После получения вызова на помощь ей отправились пожарные из 14-й государственной пожарно-спасательной части.



"С помощью пилы по металлу разрезали кольцо и освободили палец женщины", - сообщают в ГУ ГСЧС в Полтавской области.