Кольцо стало ловушкой для женщины из Кременчуга
В первый день нового года к спасателям за помощью обратилась жительница города Кременчуг, 1955 года рождения
Как выяснилось, в результате отека пальца руки женщина не могла снять кольцо, передает Еспресо.TV.
После получения вызова на помощь ей отправились пожарные из 14-й государственной пожарно-спасательной части.
"С помощью пилы по металлу разрезали кольцо и освободили палец женщины", - сообщают в ГУ ГСЧС в Полтавской области.
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