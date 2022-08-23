Кольца, красное пятно и северное сияние. Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера
Два новых изображения Юпитера, сделанные космическим телескопом Джеймс Уэбб, подробно демонстрируют особенности планеты
Об этом сообщает NASA.
Изображение было получено камерой телескопа ближнего инфракрасного диапазона, использующей инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.
Первое изображение Юпитера представляет собой композицию, показывающую самую большую планету Солнечной системы на "черном фоне космоса" с завихрениями разных цветов, указывающих на турбулентную атмосферу Юпитера.
Ярко-оранжевые свечения вверху и внизу планеты показывают северное и южное сияние Юпитера соответственно, расположенные на обоих полюсах.
На изображении также показано знаменитое большое красное пятно, которое, по данным NASA, может производить ветер со скоростью более 400 км в час и в 1,3 раза больше диаметра Земли.
Большое красное пятно и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку они отражают большое количество солнечного света.
На втором изображении показан более широкий вид Юпитера, включая его кольца, которые, по данным космического агентства, в миллион раз слабее планеты.
Также видны два внутренних спутника Юпитера — Адрастея и Амальтея, расположенные в крайнем левом углу колец.
По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о "внутренней жизни" Юпитера. Это, в свою очередь, поможет ученым понять поведение газовых гигантов вне Солнечной системы.
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