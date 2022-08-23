English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Наука Кольца, красное пятно и северное сияние. Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера

Кольца, красное пятно и северное сияние. Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера

23 августа, 2022 вторник
05:57
Наука

Два новых изображения Юпитера, сделанные космическим телескопом Джеймс Уэбб, подробно демонстрируют особенности планеты

Об этом сообщает NASA.

Изображение было получено камерой телескопа ближнего инфракрасного диапазона, использующей инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.

Первое изображение Юпитера представляет собой композицию, показывающую самую большую планету Солнечной системы на "черном фоне космоса" с завихрениями разных цветов, указывающих на турбулентную атмосферу Юпитера.

Ярко-оранжевые свечения вверху и внизу планеты показывают северное и южное сияние Юпитера соответственно, расположенные на обоих полюсах.

На изображении также показано знаменитое большое красное пятно, которое, по данным NASA, может производить ветер со скоростью более 400 км в час и в 1,3 раза больше диаметра Земли.

Большое красное пятно и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку они отражают большое количество солнечного света.

На втором изображении показан более широкий вид Юпитера, включая его кольца, которые, по данным космического агентства, в миллион раз слабее планеты.

Также видны два внутренних спутника Юпитера — Адрастея и Амальтея, расположенные в крайнем левом углу колец.

По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о "внутренней жизни" Юпитера. Это, в свою очередь, поможет ученым понять поведение газовых гигантов вне Солнечной системы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
21 августа, 2022 воскресенье
Три новых образца вооружения для Украины: как они усилят ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Виталий Портников
21 августа, 2022 воскресенье
Украина и Россия не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть, - Портников
Зеленский Путин
21 августа, 2022 воскресенье
До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
23 августа
06:56
УПЛ: Расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины
06:50
"Все должны помнить, кто ответственен за MH17": Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук"
06:24
"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге чемпионов
06:18
Латвия
Военные преступления РФ: прокуроры из Латвии приезжали в Украину проверить факты и ознакомились с более чем 50 показаниями
05:32
Благодаря "зерновой инициативе" Украина экспортировала уже более 720 тыс. тонн продовольствия, - ООН
05:09
Россия заманивает "добровольцев" на войну в Украину большими деньгами, - ISW
04:46
Снаряд M982 Excalibur
Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico
04:23
Провокация. МИД Эстонии отреагировал на версию ФСБ РФ об убийстве Дугиной
04:00
Россия активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины, - Reuters
03:37
С оккупированной Харьковщины 22 августа удалось эвакуировать более 800 человек, – Верещук
03:14
США закажут для Украины дроны-камикадзе Switchblade 600
02:51
Голландия предоставит 65 млн евро для разминирования и восстановления Украины
02:28
ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского, - ОК "Юг"
02:05
Владимир Сальдо
Херсонский коллаборант Сальдо до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете
01:44
В 2022 году Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции – почти вдвое меньше, чем в прошлом
01:21
Зеленский ввел в действие закон об обязательном укрытии в каждой новостройке
01:01
Подоляк
В оккупированном Крыму будет расти количество атак неизвестного происхождения, - Подоляк
00:46
ВСУ "планируют" взорвать мост через реку Казенный Торец в Славянске, а Запад "устал" от войны в Украине: фейки роспропаганды за 22 августа
00:21
В приграничной с Украиной Ростовской области РФ увеличилась площадь лесных пожаров
00:18
ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Оленовке
2022, понедельник
22 августа
23:57
Войска РФ вечером обстреляли Сумщину: произошел пожар
23:23
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
Путин наградил Дугину орденом "За мужество"
22:25
Зеленский: Поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове завершились, 19 человек погибли
22:15
Смог над Киевом: из-за чего загрязнился воздух и когда станет чище
21:53
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ бьют россиян на всех фронтах: наступление захлебывается, логистика хромает. Колонка Сергея Згурца
21:48
ЛНР
На территории "ЛНР" объявили о начале "общей мобилизации" в армию РФ, - украинская разведка
21:45
Украина просит ООН и Красный крест фиксировать возможное судилище над азовцами в Мариуполе
21:25
Архиепископ Савва: Польское лицо "русского мира"
21:16
совбез ООН
РФ созывает Совбез ООН из-за "ситуации вокруг ЗАЭС"
21:02
В МИДе назвали европейские страны, для которых поставки оружия для Украины табу
20:51
Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов из Перемышля: в чем причина
20:43
Сербия
Сербия осенью перестанет импортировать российскую нефть
20:32
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
20:19
"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
20:01
Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
19:58
Флаг Украины
Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
19:46
На День Независимости в Киеве покажут уникальную коллекцию флагов конца ХХ-ХХІ ст.
19:33
Российские захватчики понесли потери во время штурма на Бахмутском, Новопавловском и Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ
19:12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
19:10
Инфографика
Цены на горючеесегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV