Об этом сообщает NASA.

Изображение было получено камерой телескопа ближнего инфракрасного диапазона, использующей инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.

Первое изображение Юпитера представляет собой композицию, показывающую самую большую планету Солнечной системы на "черном фоне космоса" с завихрениями разных цветов, указывающих на турбулентную атмосферу Юпитера.

Ярко-оранжевые свечения вверху и внизу планеты показывают северное и южное сияние Юпитера соответственно, расположенные на обоих полюсах.

На изображении также показано знаменитое большое красное пятно, которое, по данным NASA, может производить ветер со скоростью более 400 км в час и в 1,3 раза больше диаметра Земли.

Большое красное пятно и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку они отражают большое количество солнечного света.

На втором изображении показан более широкий вид Юпитера, включая его кольца, которые, по данным космического агентства, в миллион раз слабее планеты.

Также видны два внутренних спутника Юпитера — Адрастея и Амальтея, расположенные в крайнем левом углу колец.

По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о "внутренней жизни" Юпитера. Это, в свою очередь, поможет ученым понять поведение газовых гигантов вне Солнечной системы.

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