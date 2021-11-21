"Колос" в большинстве победил "Десну" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Чернигове "Десна" в начале второго тайма осталась в меньшинстве из-за удаления Евгения Селина.

"Колос" воспользовался численным преимуществом на 67-й минуте, когда забил Ника Сичинава.

"Колос" победил "Десну" 1:0, набрал 14 очков и поднялся на 14 место. "Десна" с 21 пунктом – седьмое.

Чемпионат Украины

15-й тур

двадцать первое ноября

"Десна" - "Колос" 0:1

Гол : Сечинава, 67

Удаление : Селин, 53 ("Десна")

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