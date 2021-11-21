"Колос" в большинстве победил "Десну" в чемпионате Украины
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" в гостях обыграл "Десну", которая почти весь второй тайм играла в меньшинстве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Чернигове "Десна" в начале второго тайма осталась в меньшинстве из-за удаления Евгения Селина.
"Колос" воспользовался численным преимуществом на 67-й минуте, когда забил Ника Сичинава.
"Колос" победил "Десну" 1:0, набрал 14 очков и поднялся на 14 место. "Десна" с 21 пунктом – седьмое.
Чемпионат Украины
15-й тур
двадцать первое ноября
"Десна" - "Колос" 0:1
Гол : Сечинава, 67
Удаление : Селин, 53 ("Десна")
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