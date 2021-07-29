"Колос" узнал соперника в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 29 июля, во втором квалификационном раунде "Шахтер" из Караганды прошел румынский "Стяуа" по пенальти (5:3).



По жребию, именно с победителем этой пары в третьем раунде квалификации встретится Коваливский "Колос". Матчи состоятся 5 и 12 августа.



"Шахтер" идет на 12-м месте в чемпионате Казахстана.

Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".

22 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграла в гостях вничью с финским КуПС.

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