"Колос" узнал соперника в Лиге конференций
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций Коваливский "Колос" сыграет против "Шахтера" из Караганды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 29 июля, во втором квалификационном раунде "Шахтер" из Караганды прошел румынский "Стяуа" по пенальти (5:3).
По жребию, именно с победителем этой пары в третьем раунде квалификации встретится Коваливский "Колос". Матчи состоятся 5 и 12 августа.
"Шахтер" идет на 12-м месте в чемпионате Казахстана.
- Напомним, 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где Украину будет представлять полтавская "Ворскла".
- 22 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграла в гостях вничью с финским КуПС.
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