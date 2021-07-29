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"Колос" узнал соперника в Лиге конференций

29 июля, 2021 четверг
19:27
Спорт Колос - Олимпик

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций Коваливский "Колос" сыграет против "Шахтера" из Караганды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 29 июля, во втором квалификационном раунде "Шахтер" из Караганды прошел румынский "Стяуа" по пенальти (5:3).

По жребию, именно с победителем этой пары в третьем раунде квалификации встретится Коваливский "Колос". Матчи состоятся 5 и 12 августа.

"Шахтер" идет на 12-м месте в чемпионате Казахстана.

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Лига Конференций
Колос
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