"Колос" узнал потенциального соперника в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций в которой решалась судьба Коваливского "Колоса" - единственного представителя Украины в этом турнире.



Матчи плей-офф состоятся 19 и 26 августа. "Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.



Встречи "Колоса" с Карагандинским "Шахтером" пройдут 5 и 10 августа.

Лига конференций



Квалификация. Плей-офф



"Колос"/"Шахтер" Караганда - "Спартак" Трнава/"Маккаби" Тель-Авив