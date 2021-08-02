"Колос" узнал потенциального соперника в Лиге конференций
В плей-офф квалификации Лиги конференций Коваливский "Колос", если выиграет у "Шахтера" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций в которой решалась судьба Коваливского "Колоса" - единственного представителя Украины в этом турнире.
Матчи плей-офф состоятся 19 и 26 августа. "Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Встречи "Колоса" с Карагандинским "Шахтером" пройдут 5 и 10 августа.
Лига конференций
Квалификация. Плей-офф
"Колос"/"Шахтер" Караганда - "Спартак" Трнава/"Маккаби" Тель-Авив
- 2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша у "Генка" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .
- В плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" встретится с победителем пары "Рапид" - "Анортосис".
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