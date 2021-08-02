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Главная Спорт "Колос" узнал потенциального соперника в Лиге конференций

"Колос" узнал потенциального соперника в Лиге конференций

2 августа, 2021 понедельник
15:31
Спорт Колос - Олимпик

В плей-офф квалификации Лиги конференций Коваливский "Колос", если выиграет у "Шахтера" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций в которой решалась судьба Коваливского "Колоса" - единственного представителя Украины в этом турнире.

Матчи плей-офф состоятся 19 и 26 августа. "Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.

Встречи "Колоса" с Карагандинским "Шахтером" пройдут 5 и 10 августа.

Лига конференций

Квалификация. Плей-офф

"Колос"/"Шахтер" Караганда - "Спартак" Трнава/"Маккаби" Тель-Авив

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Лига Конференций
Колос
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