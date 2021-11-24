"Колос" спасся от поражения от "Миная" в перенесенном матче 3-го тура УПЛ
В перенесенном матче 3-го тура УПЛ закарпатский "Минай" сыграл вничью с "Колосом" из Коваливки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью 1:1. Данил Кныш вывел "Минай" вперед на 50-й минуте после того, как реализовал пенальти.
"Колос" сумел спастись от поражения только в овертайме. На 96-й минуте Анатолий Нуриев принес кузнецам 1 балл.
Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.
За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).
На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцем", у которого один матч в запасе.
Чемпионат Украины по футболу
3-й тур (перенесенный матч)
24 ноября
"Минай" - "Колос" 1:1
Голы: Кныш, 50 (пен.) – Нуриев, 90+6
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря" неожиданно уступила на выезде "Львову".
- "Шахтер" в субботу на последних минутах матча вырвал победу над "Рухом" .
- 21 ноября "Ворскла" на своем поле победила "Мариуполь" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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