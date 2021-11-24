"Колос" спасся от поражения от "Миная" в перенесенном матче 3-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился вничью 1:1. Данил Кныш вывел "Минай" вперед на 50-й минуте после того, как реализовал пенальти.



"Колос" сумел спастись от поражения только в овертайме. На 96-й минуте Анатолий Нуриев принес кузнецам 1 балл.



Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.



За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцем", у которого один матч в запасе.



Чемпионат Украины по футболу



3-й тур (перенесенный матч)



24 ноября



"Минай" - "Колос" 1:1



Голы: Кныш, 50 (пен.) – Нуриев, 90+6

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