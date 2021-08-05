"Колос" - "Шахтер" Караганда: прогноз букмекеров на стартовый матч Украинской Лиги конференций
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Колос" сыграет против "Шахтера" из Караганды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский клуб является фаворитом домашнего матча. На победу "Колоса" коэффициент 1,58, ничья - 3,75. Победа "Шахтера" оценивается в 5,90.
"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Встречи "Колоса" с карагандинским "Шахтером" пройдут 5 и 12 августа.
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд
первый матч
5 августа
"Колос" (Украина) - "Шахтер" Караганда (Казахстан)
Ковалевка, стадион "Колос"
Начало в 21:00
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