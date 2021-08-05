"Колос" - "Шахтер" Караганда: где и когда смотреть стартовый матч Украинской Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.



Встречи "Колоса" из Карагандинским "Шахтером" пройдут 5 и 12 августа.



Лига конференций.



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч



5 августа



"Колос" (Украина) - "Шахтер" Караганда (Казахстан)



Ковалевка, стадион "Колос"



Начало в 21:00



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"



