"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Основное время второго матча, как и первая встреча, завершилось нулевой ничьей, поэтому командам пришлось соревноваться в серии пенальти. В "лотерее" сильнее оказались футболисты "Шахтера", которые реализовали 3 пенальти из 3, "Колос" забил только один.



"Шахтер" в плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.



Первый матч закончился нулевой ничьей в Коваливке.



Лига конференций



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч - 0:0



10 августа



"Шахтер Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Украина) 0:0 (серия пенальти 3:1)





5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Коваливский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды.

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