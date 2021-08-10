"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время второго матча, как и первая встреча, завершилось нулевой ничьей, поэтому командам пришлось соревноваться в серии пенальти. В "лотерее" сильнее оказались футболисты "Шахтера", которые реализовали 3 пенальти из 3, "Колос" забил только один.
"Шахтер" в плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Первый матч закончился нулевой ничьей в Коваливке.
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч - 0:0
10 августа
"Шахтер Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Украина) 0:0 (серия пенальти 3:1)
- 5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Коваливский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное