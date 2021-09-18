"Колос" победил "Ингулец" в чемпионате Украины
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" обыграл в гостях "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Кропивницком "Колос" мог выйти вперед уже на 6-й минуте, когда Кирилл Петров не реализовал пенальти. Счет был открыт на 25-й минуте - команду из Коваливки вывел вперед Александр Черноморец.
Окончательный счет в компенсированное арбитром время установил Вячеслав Чурко.
"Колос" победил "Ингулец" 2:0, набрал 8 очков и вышел на 10-е место, "Ингулец" с 11 очками опустился на 11-ю позицию.
Чемпионат Украины
8-й тур
18 сентября
"Ингулец" - "Колос" 0:2
Гол: Черноморец, 25 Чурко, 90+6
На 6-й минуте Петров ( "Колос") не реализовал пенальти
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Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1: 0.
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