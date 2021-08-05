"Колос" не сумел в большинстве победить "Шахтер" из Караганды в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился нулевой ничьей. На 76-й минуте защитник Давид Атанасковски получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" в меньшинстве, но "Колос" не сумел воспользоваться преимуществом.



"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.



Ответный матч "Колоса" с карагандинским "Шахтером" состоится 12 августа.



Лига конференций.



Квалификация. 3-й раунд



первый матч



5 августа



"Колос" (Украина) - "Шахтер" Караганда (Казахстан) 0:0



Удаление: Атанасковски, 76 (вторая желтая карточка)

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