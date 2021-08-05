"Колос" не сумел в большинстве победить "Шахтер" из Караганды в Лиге конференций
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился нулевой ничьей. На 76-й минуте защитник Давид Атанасковски получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" в меньшинстве, но "Колос" не сумел воспользоваться преимуществом.
"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Ответный матч "Колоса" с карагандинским "Шахтером" состоится 12 августа.
Лига конференций.
Квалификация. 3-й раунд
первый матч
5 августа
"Колос" (Украина) - "Шахтер" Караганда (Казахстан) 0:0
Удаление: Атанасковски, 76 (вторая желтая карточка)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное