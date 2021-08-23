Колонны Рады "одели" в цвета государственного флага

Это стало с известно из фото, которые опубликовал в Facebook глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"В этот праздничный день подняли Государственный Флаг Украины на площади Конституции. Для нас это не просто флаг страны - это флаг победы! Хочется, чтобы она наступила как можно быстрее, и для этого мы должны работать все вместе", - написал он.



Читайте также: Зеленский поднял государственный флаг в географическом центре Украины



На фото видно, что колонны парламента стали цвета государственного флага.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb