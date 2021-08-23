Колонны Рады "одели" в цвета государственного флага
Колонны Верховной Рады в День государственного флага Украины стали сине-желтыми
Это стало с известно из фото, которые опубликовал в Facebook глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"В этот праздничный день подняли Государственный Флаг Украины на площади Конституции. Для нас это не просто флаг страны - это флаг победы! Хочется, чтобы она наступила как можно быстрее, и для этого мы должны работать все вместе", - написал он.
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На фото видно, что колонны парламента стали цвета государственного флага.
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