Колонна российской техники убегает от Николаева в Херсон, – глава ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



"В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, идет колонна оккупантов. Они убегают", – заявил глава ОВА.



Он также добавил, что враг распространяет дезинформацию, что по Херсону сегодня возможен массированный обстрел. Ким отмечает, ВСУ не планируют и не будут обстреливать Херсон ни сегодня, ни завтра, никогда.



"Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы мы с вами! Ждите. Вместе к победе", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 15 марта утром депутат Виктория Москаленко рассказывала, что обстрелы продолжаются в нескольких районах Николаева.