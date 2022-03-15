Колонна российской техники убегает от Николаева в Херсон, – глава ОВА
Колонна русских оккупантов движется из Николаевской области в сторону Херсона. Оккупанты могут готовить провокацию с обстрелом
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, идет колонна оккупантов. Они убегают", – заявил глава ОВА.
Он также добавил, что враг распространяет дезинформацию, что по Херсону сегодня возможен массированный обстрел. Ким отмечает, ВСУ не планируют и не будут обстреливать Херсон ни сегодня, ни завтра, никогда.
"Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы мы с вами! Ждите. Вместе к победе", - подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, 15 марта утром депутат Виктория Москаленко рассказывала, что обстрелы продолжаются в нескольких районах Николаева.
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