Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" .

По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов Вооруженных сил России.

"В колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР. Машины имеют камуфляжную окраску, на дверях опознавательный знак "V", - говорится в сообщении.

Среди номеров: OX 7843-43 и 3604 АН-43. В ведомстве разъясняют, что 43 региона - это Южный военный округ РФ.

Также сообщается, что один из КамАЗов вылетел в кювет у Осиповичей. На фото видно, что его пытаются вытащить.

В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.

7 июля военный эксперт Згурец отметил , что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели.