Колонна российских КамАЗов двигается из Минска в сторону Украины.
9 июля было замечено передвижение колонны российской техники из Минска в сторону украинских границ
Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" .
По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов Вооруженных сил России.
"В колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР. Машины имеют камуфляжную окраску, на дверях опознавательный знак "V", - говорится в сообщении.
Среди номеров: OX 7843-43 и 3604 АН-43. В ведомстве разъясняют, что 43 региона - это Южный военный округ РФ.
Также сообщается, что один из КамАЗов вылетел в кювет у Осиповичей. На фото видно, что его пытаются вытащить.
- В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.
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