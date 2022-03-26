Колонна автобусов с эвакуированными людьми, которую блокировали оккупанты, прибывает в Запорожье
Первые автобусы с мариупольцами прибыли в Запорожье. Ранее колонну с эвакуированными людьми блокировали российские военные
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"3 500 мариупольцев на 48 автобусах прибывают из Бердянска в Запорожье", – написал Кириленко.
Также глава области сообщил, что российская сторона блокировала ее передвижение вблизи Васильевки.
"Чтобы уехать с территории, которую временно контролируют российские захватчики, на свободную территорию Украины, люди пешком вышли на трассу, где больше суток стояла эвакуационная колонна", - добавил Кириленко.
По его словам, в Запорожье людям предоставят всю необходимую помощь.
- Напомним, на пятницу, 25 марта, были согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье.
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