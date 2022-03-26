Колонна автобусов с эвакуированными людьми, которую блокировали оккупанты, прибывает в Запорожье

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



"3 500 мариупольцев на 48 автобусах прибывают из Бердянска в Запорожье", – написал Кириленко.



Также глава области сообщил, что российская сторона блокировала ее передвижение вблизи Васильевки.



"Чтобы уехать с территории, которую временно контролируют российские захватчики, на свободную территорию Украины, люди пешком вышли на трассу, где больше суток стояла эвакуационная колонна", - добавил Кириленко.



По его словам, в Запорожье людям предоставят всю необходимую помощь.

Напомним, на пятницу, 25 марта, были согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье.