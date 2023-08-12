Колониализмы бывают разными
Опухоли бывают доброкачественные и злокачественные. Первые просто раздвигают соседние ткани, вторые соединяются с ними и разрушают их
Колонизацию территории можно сравнить с появлением в организме опухоли.
Опухоли бывают доброкачественные и злокачественные. Первые просто раздвигают соседние ткани, вторые соединяются с ними и разрушают их.
Британский колониализм "доброкачественный". Британцы никогда не смешивались с колонизированными, а тех допускали в свою среду только неохотно и чисто в индивидуальном порядке.
Французский и германский колониализм ближе к доброкачественному, но с отдельными проявлениями злокачественности. Для французов это "черноногие" (pieds-noirs), для немцев их соседи-"арийцы" (например, голландцы). Там и там были попытки смешения, то есть коллективной инкорпорации колонизированных как "второсортных, но своих".
Российский колониализм – идеальный пример злокачественного. Он пытается превратить во "второ/третесортных, но своих" всех, кого сможет колонизировать. Неважно, под какими лозунгами - панславизма, православия, "цивилизаторства" или коммунизма.
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Вот почему русские как собственно "русские" остались "виртуальной нацией" – imagined community – причем представленной не "снизу", как немцы и украинцы, а "сверху", как французы; но эта виртуальная нация, в отличие от тех же французов, так и не стала реальной (не развившей собственной культурной гомогенность). У этой геополитической опухоли такие размытые края, что невозможно выделить ее "ядро" - этих-то "русских" - и превратить их в реальную нацию, живущую в собственном, достаточно культурно гомогенном, национальном государстве.
Единственный выход — разорвать и дать развиваться каждому куску отдельно. Тогда еще есть шанс, что у них по отдельности разовьется нечто положительное и относительно неагрессивное.
P.S. Для тех, кто вообще не понимает метафор, дополнительно объясню: под "разрушением тканей" в этом контексте следует понимать разрушение не тел (жизней), а идентичности колонизированных. Мне казалось, это вполне понятно.
Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.
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