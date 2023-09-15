Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Коломойскому сообщили о третьем подозрении, – советник главы ОП

Коломойскому сообщили о третьем подозрении, – советник главы ОП

15 сентября, 2023 пятница
00:55
Криминал Игорь Коломойский

Бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, Коломойского поставлено в известность о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката. Новое подозрение является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают:

  • в организации подделки документов на перевод средств
  • в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
  • в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Читайте также: Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк

Как пишет Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица филиала и головного офиса ПриватБанка.

Группа разработала план, направленный на завладение средствами ПриватБанка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса банка, учет их, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами.

Такое искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 - на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем, как пишет Лещенко, эти безналичные средства легализовали путем перевода в адрес:

  • ООО "ФК Днепр";

  • на собственный счет Коломойского;

  • по адресу организации "Объединенная еврейская община Украины";

  • ООО "Протон-21";

  • ООО "ЮБИ";

  • ООО "ФК Гамбит";

  • ПАО "НПК-Галичина";

  • путем пополнения собственного карточного счета в ПриватБанке;

  • а также банковского счета в АО "Айбокс Банк" с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).

Читайте также: Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение

Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых – бывший председатель правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставок нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В субботу, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.

Читайте также:
Італія - Україна
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
ракета Storm Shadow
14 сентября, 2023 четверг
Украина нанесла удар по кораблям в Севастополе ракетами Storm Shadow, - Sky News
Кім Чен Ин та Путін
14 сентября, 2023 четверг
В ISW объяснили, чего боится Путин после встречи с главой КНДР
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.59
    Покупка 37.59
    Продажа 38.35
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.38
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
01:29
Все морские ракетоносители РФ остаются в пунктах базирования: ситуация в ночь на 15 сентября
01:10
В 2014 году не смог присоединиться к нашей армии, но было большое желание помочь - боксер Беринчик
00:44
Кубок Украины: определилось расписание матчей 1/8 финала
00:34
Обновлено
Масштабное наводнение в Ливии: количество погибших превысило 11 тысяч
00:09
Посланник Папы встретился с представителем МИД Китая и обсудил войну в Украине
00:08
Сыну Байдена предъявили новое обвинение: ему грозит заключение на 25 лет
2023, четверг
14 сентября
23:52
Румыния в четыре раза увеличила ограничительную зону полетов у границы с Украиной
23:19
Первый "Рамштайн" с Умеровым: Пентагон сообщил о личном участии Остина и Милли
23:08
"Мы должны защищать свой рынок": Дуда анонсировал встречу с Зеленским и разговор о зерне
22:58
В Херсонской области проведут обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов
22:30
Военный омбудсмен и "ключевые решения": Зеленский провел совещание с министром обороны Умеровым
22:17
Вышел трейлер исторической драмы "ШТТЛ" – кандидата отбора на "Оскар"
22:00
Стефанишина предложила Столтенбергу провести заседание Совета Украина - НАТО по энергетической безопасности
21:53
Продолжается наступление Сил обороны на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, есть успехи в районах Клещиевки и Андреевки, – Генштаб
21:36
Зеленский встретится с Байденом в ходе визита на Генассамблею ООН, - NBC News
21:12
Киев рассчитывает, что с 15 сентября страны ЕС отменят ограничения на экспорт украинской агропродукции, – МИД
21:10
Эксклюзив
Политический эксперт назвал причину усиления антикоррупционной деятельности в Украине
21:00
Миллиардер с украинскими корнями: назначили спецпредставительницу США по экономическому восстановлению Украины
20:50
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Продолжение Крымской саги гарантировано: вражеские объекты будут уничтожаться именно украинскими ракетами. Колонка Сергея Згурца
20:26
Обновлено
Силы обороны нанесли удар по двум кораблям ВМС РФ: суда получили повреждения
20:15
МОН уволило чиновника, который насмехался над независимостью Украины
20:05
OPINION
Очеловечение или смерть
19:46
Премию Стуса получил Сергей Буковский. Что известно о лауреате
19:31
Турция назначила нового посла в Украине
19:03
OPINION
Военное НДФЛ должно оставаться на местах
19:00
Обзор
Победные новости 568 дня войны: СБУ нанесла удар по ПВО оккупантов возле Евпатории, а наши пилоты уже опробовали шведские истребители
18:44
санкции против РФ
США ввели новые санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения
18:32
санкции против РФ
Украинские санкции должны стать прозрачными и совместимыми с западными, - National interest
18:21
Эксклюзив
Во Всеукраинском союзе парамедиков заявили о критически низком обеспечении армии медсредствами и некачественных турникетах
18:07
OPINION
Как Украине приструнить Маска
17:56
С начала работы координационного штаба в Украину из РФ вернули 386 детей
17:51
Россиян не пригласили на Азиатские игры в Китай, где они могли квалифицироваться на Олимпиаду
17:47
Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24
17:40
Эксклюзив
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск
17:40
Тарас Креминь
Украине нужны изменения в законодательство для привлечения к ответственности за лингвоцид, – Кремень
17:24
Обновлено
Маляр сообщила о взятии Андреевки под Бахмутом, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным
17:21
РФ атаковала Херсонщину: ранены 2 гражданских
17:18
Инфографика
Фото «Gepard»
Что такое "зенитные танки" Gepard, и как с их помощью ВСУ защищают воздушное пространство
16:57
Апелляционный суд постановил снести незаконный храм-маф возле Десятинной церкви
16:56
Науседа выразил надежду, что Украина получит "зеленый свет" на вступление в НАТО в 2024 году
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV