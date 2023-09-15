Коломойскому сообщили о третьем подозрении, – советник главы ОП

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, Коломойского поставлено в известность о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката. Новое подозрение является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают:

в организации подделки документов на перевод средств

в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,

в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

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Как пишет Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица филиала и головного офиса ПриватБанка.

Группа разработала план, направленный на завладение средствами ПриватБанка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса банка, учет их, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами.

Такое искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 - на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем, как пишет Лещенко, эти безналичные средства легализовали путем перевода в адрес:

ООО "ФК Днепр";

на собственный счет Коломойского;

по адресу организации "Объединенная еврейская община Украины";

ООО "Протон-21";

ООО "ЮБИ";

ООО "ФК Гамбит";

ПАО "НПК-Галичина";

путем пополнения собственного карточного счета в ПриватБанке;

а также банковского счета в АО "Айбокс Банк" с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).

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Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых – бывший председатель правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставок нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В субботу, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.