Коломойскому избрали меру пресечения в связи с новым подозрением - залог увеличили до более 3,8 млрд грн

Об этом сообщил украинский медиапроект "Ґрати".

Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Игорю Коломойскому с почти 510 млн грн до 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

Новую меру пресечения избирали в связи с новым подозрением Коломойскому в фальсификации платежных документов и отмывании доходов, полученных нелегальным путем в размере 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Прокуратура просила суд увеличить размер залога до почти 5,88 млрд грн – "пропорционально причиненному ущербу".

Во время судебного заседания адвокаты просили перенести заседание из-за того, что у них не было достаточно времени для ознакомления с материалами дела и подготовки соответствующей стратегии защиты.

Также они ходатайствовали об отводе судьи, аргументируя это отсутствием достаточного времени на ознакомление с материалами дела, а также срочным назначением заседания, несмотря на то, что Коломойский уже находится в изоляторе временного содержания СБУ. Судья Шевченковского суда Елена Чайка не поддержала отвод следственного судьи Алексея Гляня рассмотрения нового меры пресечения для Коломойского. Заседание по избранию новой меры пресечения продолжили после непродолжительного перерыва.

Игорь Коломойский после ареста 2 сентября находится под стражей в изоляторе СБУ. Пока он не планирует вносить залог.

Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых – бывший председатель правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставок нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В субботу, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.

15 сентября СБУпроинформировала , что Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении, о незаконном завладении 5,8 млрд грн