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Коломойскому и 5 экс-чиновникам ПриватБанка объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн

7 сентября, 2023 четверг
15:45
Криминал Игорь Коломойский

Сегодня бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура .

"7 сентября 2023 года по согласованию руководителя САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения", – говорится в заявлении.

По результатам досудебного расследования выявлено, что один из учредителей ПриватБанка в первом квартале 2015 года намерен финансировать свою оффшорную фирму и увеличить свою долю в банке, используя средства учреждения.

Для достижения цели Коломойский, вероятно, приобщил 5 сотрудников банка, среди них:

  • глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель председателя правления – директор казначейства;
  • заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского шиллинга, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
  • начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
  • заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

По данным правоохранителей, схема заключалась в том, что организованная группа искусственно создала обязательство банку оплатить одной из контролируемых компаний более 9,2 млрд грн по номинальной стоимости собственных облигаций, которыми они намеренно завысили цену, путем подделки необходимых документов.

Из этих средств более 446 млн грн было использовано для отмывания дохода путем перевода под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет окончательного владельца ПриватБанка Коломойского через ряд финансовых операций с контролируемыми компаниями и внесенного им в уставный капитал банка для выполнения требований Программы денежного оздоровления. Остальные средства были распределены по их усмотрению, объясняют в прокуратуре.

Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано на сумму более 155 млрд гривен. Ранее Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и мире. Сам олигарх отрицает обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

Известно, что в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления "Укрнафты"; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставки нефти и нефтепродуктов "Укрнафты"; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве. Олигарха отправили под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

3 сентября стало известно, что в материалах следствия по мошенничеству Игоря Коломойского, олигарх фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, а украинского гражданства он лишен.

Теперь олигарху Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

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