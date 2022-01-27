Коломойский является одним из интересантов, чтобы в САП не было независимого руководителя, - депутат Киевсовета

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспрес о.TV.



"Если подняться немного выше - посмотреть на правоохранительные органы, которые у нас так называются, - то все органы, кроме НАБУ, подконтрольны Банковой. Что ГБР, что СБУ, что Офис генпрокурора - они выполняют указания из Офиса (президента, - ред.) практически сразу, не споря, фактически отдают честь", - считает Козак.



По его мнению, без главы САП Национальное антикоррупционное бюро просто не может сделать ничего.



"Есть несколько дел, в частности дело Коломойского, которые не двигаются, потому что Специализированная антикоррупционная прокуратура не может представлять эти дела в суде и интересанты на серьезных должностях заинтересованы в том, чтобы этот конкурс затягивался. В отношении Коломойского - 1 марта против него начинается суд в Великобритании и очень удобно ему в этот момент сообщить, что в Украине против него нет никаких следственных действий, подозрений. А НАБУ имеет подозрения по Коломойскому, но не может представить их. Очень много интересантов затянуть это дело", - подытожил депутат Киевсовета.



Напомним, 21 декабря 2021 года комиссия получила решение ОАСК, однако продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.

Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

12 января 2022 года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на объявление победителей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры безотлагательно назначить главу САП.