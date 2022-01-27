Коломойский является одним из интересантов, чтобы в САП не было независимого руководителя, - депутат Киевсовета
Депутат Киевсовета Тарас Козак считает, что Национальное антикоррупционное бюро осталось единственным независимым правоохранительным органом, но оно не может работать без специализированного антикоррупционного прокурора
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспрес о.TV.
"Если подняться немного выше - посмотреть на правоохранительные органы, которые у нас так называются, - то все органы, кроме НАБУ, подконтрольны Банковой. Что ГБР, что СБУ, что Офис генпрокурора - они выполняют указания из Офиса (президента, - ред.) практически сразу, не споря, фактически отдают честь", - считает Козак.
По его мнению, без главы САП Национальное антикоррупционное бюро просто не может сделать ничего.
"Есть несколько дел, в частности дело Коломойского, которые не двигаются, потому что Специализированная антикоррупционная прокуратура не может представлять эти дела в суде и интересанты на серьезных должностях заинтересованы в том, чтобы этот конкурс затягивался. В отношении Коломойского - 1 марта против него начинается суд в Великобритании и очень удобно ему в этот момент сообщить, что в Украине против него нет никаких следственных действий, подозрений. А НАБУ имеет подозрения по Коломойскому, но не может представить их. Очень много интересантов затянуть это дело", - подытожил депутат Киевсовета.
- Напомним, 21 декабря 2021 года комиссия получила решение ОАСК, однако продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
- Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- 12 января 2022 года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на объявление победителей.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры безотлагательно назначить главу САП.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное