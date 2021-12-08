Коломойский вышел из наблюдательного совета 1+1
Бенефициарный владелец 1+1 бизнесмен Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета ТРК
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил ряд лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1" из-за выхода из состава наблюдательного совета бенефициарного владельца Игоря Коломойского.
Как пояснили в пресс-службе 1+1, заявление о выходе Игоря Коломойского из состава Наблюдательного совета подписали в мае 2021 года, в сентябре состоялось общее собрание участников, где рассмотрели и удовлетворили это решение и оформили соответствующий протокол.
В октябре, согласно закону "О телевидении и радиовещании", документы подали в регулятор.
"Никаких изменений в структуре собственности ООО "ТРК "Студия 1+1" не произошло", - отметила пресс-служба.
В феврале 2021 года регулятор проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений, так как доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности ТРК составляет 24,51%. Именно такая доля принадлежала бизнесмену Игорю Суркису .
Справка: контролерами Bolvik Ventures LTD являются Игорь Суркис и Оксана Марченко (с долями 33,34%) и Леонид Ашкенази (с долей 33,33%).
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