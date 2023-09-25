Коломойский в суде заявил, что его судят как иностранца

Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондентки Еспресо.

Коломойский не уточнил, как гражданина какой именно страны его судят. По его словам, ему об этом не сообщили и он об этом знает только из материалов дела.

Напомним, что у олигарха гражданство Кипра и Израиля.

На вопрос, забрали ли у олигарха украинское гражданство, он заявил, что "врроде как забрали", однако ему об этом "не сообщали". Коломойский также рассказал, что украинский паспорт до сих пор у него.

Что известно о делах, связанных с Коломойским В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств". В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы. 5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи. В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд грн. Позже, 7 ноября того же года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых Укрнафта и Укртатнафта При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти. 2 сентября 2023 года СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн. Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины. Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом. 6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд. На следующий день ему и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка. 8 сентября сообщили, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов. А впоследствии СБУ проинформировала, что олигарху сообщили о третьем подозрении - в незаконном завладении 5,8 млрд грн.

В понедельник, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде проходит заседание по делу олигарха Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.