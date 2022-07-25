Коломойский с "недействительным" паспортом гражданина Украины: миграционная служба сделала соответствующую отметку
Миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт бизнесмена Игоря Коломойского
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники.
Как говорится в источнике, бизнесмен Игорь Коломойский может не быть гражданином Украины.
"Бизнесмен Игорь Коломойский мог потерять украинское гражданство. В реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов его паспорт значится как недействительный", - пишет Forbes.
По словам анонимного собеседника, вовлеченного в судебные процессы между "ПриватБанком" и бывшими владельцами на стороне банка, еще 24 июля паспорт Коломойского считался действительным.
"Паспортные данные Игоря Коломойского находятся в публичном доступе, например, в архивных протоколах заседаний собрания акционеров ПриватБанка до национализации 2016 года, которые до сих пор хранятся на официальном сайте банка. В базе ДМС документ с такой серией и номером указан как "недействительный", - уточняет издание .
Также сообщается, что адвокат Коломойского по одному из дел "ПриватБанка" Александр Винниченко сказал, что ему ничего неизвестно о возможном лишении бизнесмена гражданства. Однако Винниченко отказался уточнять эту информацию непосредственно у клиента.
- Ранее сообщалось, что если Коломойского лишат гражданства и он уедет в США, к нам могут приехать еще 20 HIMARS.
- Указы президента по украинскому гражданству попадают в Министерство внутренних дел и Центральную избирательную комиссию.
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