"Коломойский продолжит атаки на НБУ и государство": Фурса прокомментировал решение суда по делу ПриватБанка

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресo.TV.



"Это хорошо, что такое решение принято. Процесс национализации (ПриватБанка, - ред.) никто не ставит под сомнение. Почему? Здесь может быть тысяча одна причина. И сотрудничество с западными странами, и "антиколомойский" закон, в том числе, на судей даже могли повлиять санкции, которые получили недавно господин Портнов и господин Тупицкий. Этим США продемонстрировали, что терпеть определенные вещи они не собираются. А может, просто честный судья", - считает Фурса.



Инвестбаникир заявил, что олигарх Игорь Коломойский и его партнеры - связанные лица с ПриватБанком.



"Почему началась национализация банка? Он был на грани банкротства и неплатежеспособен. Потому что банк выдал все кредиты корпоративного портфеля Коломойскому и друзьям. Эти ребята не очень хотели эти средства возвращать и залога не было. Национальный банк был вынужден признать его неплатежеспособным". Это признание базировалось на том, что Коломойский и компания связаны. Если вы говорите, что они не были связаны, вы ставите под сомнение национализацию. Сейчас этих сомнений нет", - добавил Фурса.



По его мнению, это не последняя атака Коломойского по этому делу.



"Будут ли они продолжать атаки на НБУ и государство? Будут. Ключевая баталия будет проходить в суде Лондона. Там Украина выиграет, просто вопрос времени. Сейчас мы видим, что Коломойский зарабатывает в других местах, он возможно понял, что вопрос ПриватБанка является ключевым для наших западных партнеров. Если украинцам по барабану, что они потеряли $5,5 млрд, то, по крайней мере, дядя Сэм (США, - ред.) волнуется за них. Спорить с ним у Коломойского нет сил", - подытожил Фурса.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка (на тот момент крупнейшими из них были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), приняло решение о национализации этого финучреждения. Банк перешел в государственную собственность.

В 2019 году ОАСК удовлетворил требования Triantal Investments Ltd. об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым определялся перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Шестой апелляционный админсуд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу ПриватБанка, которым определялись связанные с банком лица