Коломойский посетил офис НАБУ в Киеве

Об этом сообщает Bigus.info.

В офис Национального антикоррупционного бюро Игорь Коломойский прибыл вместе с кортежем и сопровождением. По данным Bihus.Info, Коломойский находился в НАБУ, в этот день должен был пройти его допрос. В офисе НБУ олигарх находился около 45 минут.

По данным СМИ, в середине сентября 2022 г. детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Игоря Коломойского в Буковеле. Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта.

В начале сентября НАБУ объявило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который вместе с рядом других лиц может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн. Дело касается событий 2015 года.