Коломойский посетил офис НАБУ в Киеве
4 октября Игорь Коломойский посетил киевский офис Национального антикоррупционного бюро Украины, куда прибыл, вероятно, на допрос
Об этом сообщает Bigus.info.
В офис Национального антикоррупционного бюро Игорь Коломойский прибыл вместе с кортежем и сопровождением. По данным Bihus.Info, Коломойский находился в НАБУ, в этот день должен был пройти его допрос. В офисе НБУ олигарх находился около 45 минут.
По данным СМИ, в середине сентября 2022 г. детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Игоря Коломойского в Буковеле. Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта.
- В начале сентября НАБУ объявило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который вместе с рядом других лиц может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн. Дело касается событий 2015 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.7Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное