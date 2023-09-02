Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества

Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества

2 сентября, 2023 суббота
09:30
Криминал

Утром субботы, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем

Об этом информируют пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора .

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил подозрение в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 190 (мошенничество);
  • ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Коломойському вручили підозру

Фото: СБУ

Как отмечают в Службе безопасности, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. При этом он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Коломойському вручили підозру

Фото: СБУ

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В апреле 2023 года журналисты обнаружили у украинского олигарха Игоря Коломойского замок XV века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни.
Украина
СБУ
Игорь Коломойский
Читайте также:
1 сентября, 2023 пятница
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
Мірча Луческу
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
На фото: спецоперація ГУР
1 сентября, 2023 пятница
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
11:02
Обзор
Ракета Х-22: все о вооружении, которое Россия использует для террористических атак
10:41
минкульт
В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта
10:35
Обновлено
Армия РФ ночью ударила по Херсону: 2 пострадавших
10:17
В Энергоатоме отчитались об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС: ситуация сейчас стабильная
10:11
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке БПЛА по Белгородской области
10:06
В России горит хладокомбинат
09:29
Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook, – WSJ
09:04
"Напряжение ситуации – это тактика россиян": Гуменюк прокомментировала заявления минобороны РФ об атаках на Крымский мост
08:58
Эксклюзив
Минус 7 лодок оккупантов: Гуменюк о потерях врага на южном фронте
08:48
Британская разведка оценила ситуацию на фронте и планы РФ на Купянском направлении
08:43
На Китай обрушился тайфун "Саола": есть жертва и многочисленные разрушения
08:29
В РФ устраивают рейды среди мигрантов для поиска пополнения в оккупационную армию, - ISW
08:24
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносителей нет
08:15
В Бразилии произошел взрыв на металлургическом заводе: 2 погибших, 12 пострадавших
08:08
В Балтийском море впервые проведут учения, направленные на отражение атак РФ
08:00
Обзор
Чтиво для взрослых, что в наших руках и рецепты из аниме - 5 книг, где рушатся мифы
07:52
Обновлено
В течение суток оккупанты потеряли на войне 570 солдат, 12 танков и средство ПВО, - Генштаб
07:35
Омбудсмен рассказал, сколько детей из Украины усыновили россияне за время войны
07:19
Стрельба в Днепре: патрульная организовала сбор средств на лечение и адвокатов
06:41
Россияне массово страхуют жилье от атак беспилотников, - СМИ
06:23
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
05:56
США выделят $15,5 млрд в поддержку перехода на электромобили
05:31
КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
05:03
совбез ООН
В ООН прокомментировали вероятность приезда Зеленского на заседание Совбеза по Украине
04:35
Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина
04:07
Салливан встретился с руководителями антикоррупционной вертикали Украины
03:39
Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине
03:11
Анналена Бербок
Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок
02:43
Обновлено
Оккупанты сообщили, будто украинские морские дроны атаковали Крымский мост
02:20
В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины
01:52
Алексей Данилов
Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов
01:24
В новом пакете помощи США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, – Reuters
01:22
"Первым публично выступил за передачу F-16 Украине": Кулеба поблагодарил главу МИД Нидерландов, уходящего в отставку
00:33
Обновлено
В Беларуси заявили, что якобы военный вертолет Польши нарушил их границу. В МИД и вооруженных силах Польши прокомментировали
00:28
Обновлено
Футболист сборной Украины перешел в испанскую "Валенсию"
00:26
Эксклюзив
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
00:18
Обновлено
Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаках дронов по Белгородской области
00:06
"Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию": Юсов о тестировании дальнобойного оружия
2023, пятница
1 сентября
23:56
ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении
23:41
Эксклюзив
"Было внешнее вмешательство": военный аналитик о возможной причине столкновения учебно-боевых самолетов в Житомирской области
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV