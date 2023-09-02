Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества

Об этом информируют пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора .

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил подозрение в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Фото: СБУ

Как отмечают в Службе безопасности, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. При этом он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Фото: СБУ

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.