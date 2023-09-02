Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества
Утром субботы, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем
Об этом информируют пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора .
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил подозрение в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 190 (мошенничество);
- ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Фото: СБУ
Как отмечают в Службе безопасности, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. При этом он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Фото: СБУ
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В апреле 2023 года журналисты обнаружили у украинского олигарха Игоря Коломойского замок XV века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни.
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