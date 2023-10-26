Коломойский передал управление медиахолдингом 1+1 media трудовому коллективу. Подробности

Соответствующее сообщение появилось на сайте информационного агентства УНИАН, входящего в медиахолдинг Игоря Коломойского.

Решение было принято 23 октября 2023 года. Коломойский, несмотря на передачу корпоративных прав генеральному директору компании Ярославу Пахольчуку, останется конечным владельцем бенефициарного группы компаний 1+1 media.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", - заявил Коломойский.

Следовательно, полномочия управления корпоративными правами будут позволять управляющему принимать от своего имени любые необходимые решения. Однако он не сможет отчуждать или обременить принадлежащие Коломойскому корпоративные права и получать дивиденды.

"Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским", – говорится в сообщении.

Решение будет действовать 5 лет. Как говорится в заявлении, его приняли из-за того, что Коломойский "по объективным причинам не может полноценно осуществлять свои полномочия".

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд грн.

Позже, 7 ноября того же года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

2 сентября 2023 года СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд. На следующий день ему и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов. А впоследствии СБУпроинформировала , что олигарху сообщили о третьем подозрении по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн.

В понедельник, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде прошло заседание по делу олигарха Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.

Росфинмониторинг 2 октября внес бизнесмена Игоря Коломойского в список террористов и экстремистов.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Коломойскому .

18 октября суд перенес заседание по болезни судьи, а уже 24 октября не удовлетворил изменение меры пресечения. Суд оставил Коломойского под стражей.