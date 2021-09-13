Коломойский ответил, собирается ли вернуться в украинский футбол

Об этом сообщает " Чемпион ".

Коломойский посетил матч УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" (2: 0).

"Соскучился ли я по футболу? Да нет, не сильно. Просто в Киеве с оказией оказался вот и пригласили на матч. Болел за днепрян. Игра команды Йовичевич мне очень нравится, есть безумный потенциал. Но я не принимаю никакого участия в жизни СК "Днепр-1". С Юрием Березой давно не общался. Наверное, года полтора-два назад ", - сказал Коломойский.



Олигарх также заверил, что не собирается возвращаться в украинский футбол.

«Не хватает мне того футбола, где был Ярославский, Коломойский, Суркис, Ахметов? Это вам не хватает такого футбола, а нам - каждому по-своему. Ярославский же продал свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать. Вероятность того , что я вернусь в украинский футбол? Пока я ее не вижу, нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться ", - заверил Игорь Коломойский.



У "Днепра", который был в собственности Игоря Коломойского, начались финансовые проблемы после успешного выступления в Лиге Европы 2014/15, где команда дошла до финала и уступила "Севильи" (2: 3).



В 2018 году "Днепр" лишили профессионального статуса из-за многочисленных долгов.