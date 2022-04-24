Колобранты в Боровой на Харьковщине вошли в состав оккупационных властей, – поселковый совет
В оккупированной Боровой Харьковской области остается много российских военных, они создали оккупационную "комендатуру", куда вошли местные коллаборанты
Об этом сообщил Боровский поселковый совет в "Фейсбуке".
"На территории общины продолжает находиться значительное количество российских военных и вражеской техники. Больше всего она сосредоточена в населенных пунктах Подвысочанского, Первомайского, Изюмского, Чернещинского, Песко-Радьковского и части Вышесолоненского старостинских округов. На территории общины боевые действия пока не ведут и звуки обстрелов", – говорится в сообщении.
Оккупационные власти создали в Боровой "комендатуру", которую возглавил российский кадровый военный. В состав этой оккупационной власти вошли также местные коллаборанты. Они сообщают захватчикам данные относительно местных жителей, их состояние и политические взгляды.
Следовательно, рашисты выборочно обыскивают жилье боровчан, забирают вещи.
"Также оккупанты и коллаборанты опомнились относительно посевной кампании и настоятельно рекомендуют руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и восстанавливать весенне-полевые работы. Впрочем, с разбитой или похищенной техникой, без топлива и с нехваткой посевных материалов и удобрений сделать это проблематично. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от замены и во время обстрелов", - указал поссовет.
Если аграрии не соглашаются работать, один из местных коллаборантов угрожает "национализировать" земли и передать их в пользование другим.
Некоторые жители сел, где велись самые ожесточенные бои, несмотря на опасность рискует возвращаться в свои дома из других населенных пунктов общины. Часть домов разрушены, некоторые ограблены.
"Да, в селе Дружелюбовка на воротах и на дверях опустошенных домовладений оставлены надписи: "Тут уже ничего нет", – говорится в сообщении.
Продуктовые магазины в Боровой работают, поставляют продукты из Сватового и Купянска. При этом разрешения связать гуманитарную помощь с украинской территории рашисты не дают, как и отказываются предоставить зеленые коридоры для эвакуации.
"По возможности, стоит предупредить людей, которые находятся в оккупации, что нужно пытаться избегать передачи своих паспортных данных кому-либо из оккупационных властей независимо от того, какую цель те декларируют. Эти персональные данные впоследствии могут быть использованы как для принудительного вывоза в трудовые и фильтрационные лагеря на территорию днр, лнр, россии, так и для принудительной мобилизации мужчин или организации псевдо-референдумов", – отмечает поселковый совет.
"Наши земляки, которым сейчас крайне сложно, находятся в информационном вакууме, поэтому предостережения, которые вы передадите родным, могут спасти жизнь им и соседям, с которыми они поделятся информацией", - отмечают в сообщении.
- Напомним, оккупанты на Харьковщине устанавливают оборудование российского мобильного оператора и производят расчет рублями.
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