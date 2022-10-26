Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Не первый раз коллаборанты на Луганщине пытались выехать из области на территорию Российской Федерации. Не впервые их возвращают обратно. Возвращают их назад, чтобы они защищали свою псевдореспублику. У нас очень большое желание встретиться с ними и пообщаться о том, как они изменяли своей стране", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что каждый населенный пункт в Луганской области освобождается очень тяжело.

"Ситуация на фронте очень тяжелая. На Луганщине у Вооруженных сил Украины не легкая прогулка, а очень тяжелая работа по освобождению нашей территории. Нет такой ситуации, чтобы хоть один населенный пункт ВСУ удалось освободить с легкостью. Кроме того, что враг стянул очень много резервов и техники, у оккупантов было время, чтобы подготовиться к наступательным действиям украинской армии. Однако ВСУ работают над освобождением нашей земли и поэтому ожидаем положительных новостей от Генштаба ВСУ", - добавил он.

26 октября в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.

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