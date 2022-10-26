Колобранты с Луганщины пытаются бежать в РФ, но их возвращают назад, - глава ОВА Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что местные коллаборанты уже несколько раз пытаются сбежать на территорию Российской Федерации, но каждый раз их возвращают обратно
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Не первый раз коллаборанты на Луганщине пытались выехать из области на территорию Российской Федерации. Не впервые их возвращают обратно. Возвращают их назад, чтобы они защищали свою псевдореспублику. У нас очень большое желание встретиться с ними и пообщаться о том, как они изменяли своей стране", - рассказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что каждый населенный пункт в Луганской области освобождается очень тяжело.
"Ситуация на фронте очень тяжелая. На Луганщине у Вооруженных сил Украины не легкая прогулка, а очень тяжелая работа по освобождению нашей территории. Нет такой ситуации, чтобы хоть один населенный пункт ВСУ удалось освободить с легкостью. Кроме того, что враг стянул очень много резервов и техники, у оккупантов было время, чтобы подготовиться к наступательным действиям украинской армии. Однако ВСУ работают над освобождением нашей земли и поэтому ожидаем положительных новостей от Генштаба ВСУ", - добавил он.
- 26 октября в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.
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