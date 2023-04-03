Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
Заместитель главы Бердянского райсовета Виктор Дудукалов рассказал, что коллаборанты на временно оккупированных территориях готовятся к эвакуации на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"У нас есть информация, что среди коллаборантов начинается паника. Все их заявления о "никакой паники нет" уже не идет речи. Поэтому, на всякий случай, коллаборанты начинают собирать чемоданы и готовиться к эвакуации. Некоторые из них уже покупают авто для того, чтобы убегать от украинского правосудия. Коллаборанты начинают вывозить имущество и членов семьи с временно оккупированных территорий Украины", - рассказал Дудукалов.
Заместитель главы Бердянского райсовета добавил, что коллаборанты уже перебираются на территорию РФ
"Колаборанты пытаются вывезти свои семьи на территорию России и оккупированного Крыма. Каждый из них уже планирует свое будущее в России. Они понимают, что деоккупация временно оккупированных территорий Украины просто неизбежна. Мы же надеемся, что ВСУ проведут как можно скорее деоккупацию наших территорий", - добавил он.
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