Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"У нас есть информация, что среди коллаборантов начинается паника. Все их заявления о "никакой паники нет" уже не идет речи. Поэтому, на всякий случай, коллаборанты начинают собирать чемоданы и готовиться к эвакуации. Некоторые из них уже покупают авто для того, чтобы убегать от украинского правосудия. Коллаборанты начинают вывозить имущество и членов семьи с временно оккупированных территорий Украины", - рассказал Дудукалов.

Заместитель главы Бердянского райсовета добавил, что коллаборанты уже перебираются на территорию РФ

"Колаборанты пытаются вывезти свои семьи на территорию России и оккупированного Крыма. Каждый из них уже планирует свое будущее в России. Они понимают, что деоккупация временно оккупированных территорий Украины просто неизбежна. Мы же надеемся, что ВСУ проведут как можно скорее деоккупацию наших территорий", - добавил он.