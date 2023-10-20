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Коллекцию "Скифское золото" в ближайшее время вернут в Украину, - Минкульт

20 октября, 2023 пятница
16:40
Культура

В. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что коллекцию "Скифское золото" в ближайшее время вернут из Нидерландов в Украину: судебный процесс длился почти девять лет

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что на момент оккупации Крыма в 2014 году золотые артефакты находились на выставке в Нидерландах. В Украину они вернутся после почти девяти лет судебных процессов.

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", - рассказал Карандеев. 

Что известно о коллекции "Скифское золото"

Экспозиция "Скифское золото" включает более 560 предметов из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. После оккупации Крыма Россией Украина отстаивала свое право на экспонаты, чтобы помешать отдать их подконтрольным государству-оккупанту музеям.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "Скифского золота".

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – отметил Зеленский.

И уже 9 июня Верховный суд Нидерландов утвердил решение о возвращении Украине золотых артефактов из Крыма.

Позже в Минкульте сообщили, что украинцы после возвращения коллекции смогут увидеть ее в Национальном музее истории Украины.

Общество
Украина
Крым
Нидерланды
аннексия Крыма
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