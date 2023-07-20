Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Кейс с так называемым скифским золотом будет важен как для истории музейного дела, так и для мировой судебной практики. За процессом наблюдали коллеги из других стран. Думаю, они также будут анализировать, как именно такие решения формируются, какую роль играет в этом национальное и международное законодательство ", – заявила заместитель министра Екатерина Чуева.

Она также отметила, что уже принято окончательное решение о возвращении коллекции в Украину.

"Местом ее временного хранения, до деоккупации Крыма, определен Национальный музей истории Украины. Будем работать над тем, чтобы по возвращении этих музейных предметов украинцы наконец-то смогли их увидеть", - сказала Чуева.

Коллекция "Скифское золото"

Экспозиция "Скифское золото" включает более 560 предметов из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. После оккупации Крыма Россией Украина отстаивала свое право на экспонаты, чтобы помешать отдать их подконтрольным государству-оккупанту музеям.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "Скифского золота".

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – отметил Зеленский.

И уже 9 июня Верховный суд Нидерландов утвердил решение о возвращении Украине золотых артефактов из Крыма.