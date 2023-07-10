Коллекцию книг барабанщика The Rolling Stones выставили на аукцион
Некоторые книги из коллекционной библиотеки барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса через два года после его смерти выставят на аукцион
Об этом сообщает BBC.
Указывается. что библиотека участника музыкальной группы The Rolling Stones содержала десятки редких изданий, в том числе подписаны первые издания "Великого Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и "Собака Баскервилов" Артура Конан Дойля.
Через два года после смерти Чарли Уоттса некоторые книги из его коллекции будут выставлены на аукцион. Кроме того, для продажи будут доступны джазовые сувениры барабанщика.
Событие проведет широко известный в мире аукцион предметов искусства и роскоши Christie's. Продажа вещей, принадлежавших Чарли Уоттсу, состоится 28-29 сентября в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.
Также отмечается, что пока на аукционе лидирует подписанная копия Гэтсби по ориентировочной цене более 250 тысяч долларов.
В продаже есть пробная копия романа Эвелин Во "Возвращение в Брайдсхед", которую автор направил друзьям для комментариев в 1944 году. Позже Во внес несколько изменений в роман, в частности, переписал концовку и изменил некоторые названия. Первое издание приключений Шерлока Холмса "Собака Баскервилов" подписано комментарием: "Я прогуливался по Дартмуру, прежде чем написать эту книгу".
Другие вещи, представленные на аукционе, включают редкие и первые издания книг Агаты Кристи, П. Г. Вудхауса и Джеймса Джойса.
- 24 июня 2021 года барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в лондонской больнице в окружении семьи.
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