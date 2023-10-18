"Коллекция на метле": в Государственном музее игрушки откроют выставку ведьм и потусторонних существ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что официальное открытие выставки состоится в 12:00. Посетители смогут увидеть собрание кукол ведьм и загробных существ, которые музей получил из частных коллекций.

В частности, будут представлены более 100 ведьмочек и потусторонних созданий, которые в 2013 году передала музею киевлянка Пострелко. Другая коллекция из около 80 ведьм попала в музей в 2018 году из Херсона от Ильвочевой.

Выставку можно посетить с 20 октября по 5 ноября в рабочие часы Государственного музея игрушки - с пятницы по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17.30.