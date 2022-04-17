Коллекционные монеты с изображением Украины и Владимира Зеленского продает сувенирный магазин Белого дома
Сувенирный магазин Белого дома, работающий с 1946, представил новое дополнение к коллекции монет
Об этом пишут на сайте магазина.
"Монета №6 почтит Президента Владимира Зеленского за личную честь и отвагу во время защиты Украины во время российского вторжения. В центре Киева президент Зеленский пообещал поддерживать всех своих людей, помогая развеивать дезинформацию и пропаганду со стороны оппозиционных сил. Это одна нация, яростно стоящая на своих позициях против чрезвычайных трудностей. Отказ президента Зеленского отступить вдохновляет", - говорится в сообщении.
Монеты стали частью исторической коллекции. Ее цена составляет $100. Все средства по продаже передадут Американскому Красному Кресту в помощь украинцам.
- Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заверила , что американцы остаются непоколебимыми в поддержке Украины, несмотря на все угрозы РФ.
- Соединенные Штаты добавят в пакет военной помощи Украине, как просили украинские руководители, противокорабельное оружие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное