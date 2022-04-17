Коллекционные монеты с изображением Украины и Владимира Зеленского продает сувенирный магазин Белого дома

Об этом пишут на сайте магазина.



"Монета №6 почтит Президента Владимира Зеленского за личную честь и отвагу во время защиты Украины во время российского вторжения. В центре Киева президент Зеленский пообещал поддерживать всех своих людей, помогая развеивать дезинформацию и пропаганду со стороны оппозиционных сил. Это одна нация, яростно стоящая на своих позициях против чрезвычайных трудностей. Отказ президента Зеленского отступить вдохновляет", - говорится в сообщении.



Монеты стали частью исторической коллекции. Ее цена составляет $100. Все средства по продаже передадут Американскому Красному Кресту в помощь украинцам.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заверила , что американцы остаются непоколебимыми в поддержке Украины, несмотря на все угрозы РФ.

Соединенные Штаты добавят в пакет военной помощи Украине, как просили украинские руководители, противокорабельное оружие.