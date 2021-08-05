Коллекторы должны подать регистрационные документы в НБУ до 13 августа, - разъяснение регулятора

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"Национальный банк напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности и потребительским кредитам, о необходимости вовремя подать документы для регистрации - до 13 августа 2021 года", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что по сей день все работающие компании должны подать документы к регулятору.



В НБУ также обратили внимание, что небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на оказание финансовых услуг по факторингу и кредитования, подают только заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний.



Те компании, которые не имеют лицензий на предоставление финансовых услуг, должны подать заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний; анкету с описанием бизнес-намерений; анкету по политике и внутренних положений; сведения о привлеченных лицах; сведения о структуре собственности; документы для идентификации; справки о наличии / отсутствии судимости у руководителей и владельцев существенного участия заявителя; документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.



Подать документы можно через специальные формы.



В пресс-службе заметили, что НБУ рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня пдання полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов НБУ сообщит заявителям об успешной регистрации или об отказе в регистрации.

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