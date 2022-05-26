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Коллекторам запретят требовать просроченный долг у военных

26 мая, 2022 четверг
23:07
война с Россией

Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо парламентскому комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании"

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

НБУ предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после него запретить банкам, небанковским финучреждениям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности относительно к защитникам Украины.

Под запрет должны попасть телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправка текстовых, голосовых и других сообщений.

"Запрет будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и дали согласие на такое взаимодействие", – говорится в сообщении Нацбанка .

  • Напомним, НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривны.
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