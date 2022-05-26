Коллекторам запретят требовать просроченный долг у военных
Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо парламентскому комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании"
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
НБУ предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после него запретить банкам, небанковским финучреждениям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности относительно к защитникам Украины.
Под запрет должны попасть телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправка текстовых, голосовых и других сообщений.
"Запрет будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и дали согласие на такое взаимодействие", – говорится в сообщении Нацбанка .
- Напомним, НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривны.
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