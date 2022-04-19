Коллективный Запад согласился с тем, что с Россией договориться не получится. В США и Европе поняли, что покончить с путинским режимом можно только на поле боя, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Сейчас в США и Европе есть консенсус, что сейчас невозможны какие-либо дипломатические шаги по налаживанию отношений с РФ. Не удается договориться с Россией о коридоре для гражданских граждан из Мариуполя. В США и Европе уже поняли, что все вопросы решаются на поле битвы в Украине. С этим согласились все. И главной причиной этого является то, что у России все еще есть иллюзии и она планирует уничтожить Украину”, - пояснил Чалый.



Чалый подчеркнул, что война России против Украины перешла в самую главную фазу. По мнению дипломата, следующее великое сражение решит судьбу этой войны.



“Враг цинично и подло уничтожает наши города. Россияне бомбят больницы и школы. Эта война переходит в самую главную фазу, где следующее великое сражение решит судьбу этого противостояния. Сейчас враг использует все, что у него есть. Это уже превращается в геноцид украинского народа", - добавил Чалый



Чалый отметил, что россияне до войны с Украиной имели опыт войны с Чечней и Сирией, где они безжалостно и цинично бомбили гражданское население.



“Действия россиян в Украине вполне прогнозируемы. Они имели опыт войны только в Чечне и Сирии, где они уничтожали гражданское население. По-другому они не умеют воевать", - добавил Чалый



Напомним, 19 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны страны Кайса Оллонгрен провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM , предназначенные для борьбы с авиацией на низких высотах.