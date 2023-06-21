"Коллективный Запад развернул против России настоящую войну": ЦПИ рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу продвигает новый нарратив российской пропаганды, связанный с войной против Украины
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Коллективный Запад развернул против России настоящую войну", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений.
По словам террориста, сейчас решается судьба их родины и определяется ее геополитическое будущее.
"Власти страны-террористки продолжают продвигать нарратив о том, что российская агрессия против Украины – это вынужденная мера, чтобы защитить интересы РФ в борьбе против всего Запада, ведущего войну с РФ руками украинцев. Также подобный нарратив продвигается с целью дальнейшего объяснения российскому народу своих поражений на поле боя, мол, Россия ведет войну против всего мира", – объясняет ЦПИ.
Пропагандисты считают, что такие заявления повышают геополитический вес России и умаляют роль Украины как суверенного государства.
- Центр противодействия дезинформации также опубликовал подборку фейков , которые российский враг продуцировал 20 июня.
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