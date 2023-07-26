Коллективный Запад не рассматривает вариант участия в войне, - британский полковник Грант
Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, считает, что Западный мир уже неоднократно проявлял определенную слабость, поэтому Путин двигался вперед, начиная с конфликта в Чечне
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Мир действительно позволил Путину зайти в Крым, но давайте посмотрим еще дальше в прошлое. Никто ничего не сделал, когда были конфликты в Чечне и Грузии. Западный мир уже неоднократно проявлял определенную слабость, поэтому Путин двигался вперед", - отметил полковник армии Великобритании в отставке.
Глен Грант отметил, что общим в сегодняшней войне с временами Второй мировой и впоследствии является то, что речь идет о нехватке людей, серьезно воспринимающих эту войну.
"Сейчас коллективный Запад не рассматривает, что им, возможно, придется бороться. Фактически это они делали со времен Второй мировой войны, то есть не готовятся к войне, не усваивают необходимые уроки так, как это нужно делать", - сказал военный эксперт.
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